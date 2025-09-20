"النقل العام بالرياض": تقديم موعد تشغيل المسار 937 المخصص لكليات الطالبات بجامعة الملك سعود

أعلنت هيئة النقل العام بمدينة الرياض عن تعديل في جدول تشغيل المسار 937، الذي يخدم كليات الطالبات بجامعة الملك سعود، ابتداءً من يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، حيث سيبدأ التشغيل في تمام الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من الساعة 7:00 صباحًا.
وأكدت الهيئة أن هذا التعديل يأتي استجابة لاحتياجات المستفيدات من المسار، بهدف تحسين تجربة النقل وتسهيل الوصول المبكر إلى الجامعة، داعيةً إلى التخطيط المسبق للرحلات للاستفادة من الجدول الجديد وتحقيق أفضل استفادة من خدمات النقل العام.
يُذكر أن المسار 937 يُعد أحد المسارات المخصصة لدعم النقل الجامعي في مدينة الرياض ضمن منظومة نقل متكاملة تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتعزيز ثقافة النقل الجماعي.