"النقل العام بالرياض": تقديم موعد تشغيل المسار 937 المخصص لكليات الطالبات بجامعة الملك سعود

أعلنت هيئة النقل العام بمدينة الرياض عن تعديل في جدول تشغيل المسار 937، الذي يخدم كليات الطالبات بجامعة الملك سعود، ابتداءً من يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، حيث سيبدأ التشغيل في تمام الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من الساعة 7:00 صباحًا.