"السديس": زيارة أمير المدينة لحلقات القرآن بالمسجد النبوي تعكس اهتمام ولاة الأمر بكتاب الله

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، زيارة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة، التفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي.
وقال السديس، إن الزيارة تعكس الاهتمام والدعم الكبير من ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله-، وتوجيهاتهم السديدة؛ للتوسع في نشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب الحرمين الشريفين.
وأوضح أن زيارة أمير منطقة المدينة المنورة؛ تجسّد حرصه على تعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية وتكريس الاهتمام بالحلقات القرآنية، والدروس العلميةً في المسجد النبوي.
وأضاف السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، يهتمان بالقرآن الكريم وعلومه اهتمامًا بالغًا؛ لما فيه من أثرٍ كبيرٍ وبالغٍ في نفوس المسلمين في العالم".
وكان أمير منطقة المدينة المنوّرة، الأمير سلمان بن سلطان، قد قام بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي، بحضور المشرف العام على الحلقات الشيخ عبدالمحسن القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.
واطلع الأمير سلمان بن سلطان، على الحلقات التي تحتضن نحو 50 ألف طالب وطالبة حضورياً على مدار العام، بمجموع 2500 حلقة، تحت إشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة، إلى جانب خدمة مُدارسة القرآن الكريم وتلقي علومه عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).