"السديس": زيارة أمير المدينة لحلقات القرآن بالمسجد النبوي تعكس اهتمام ولاة الأمر بكتاب الله

واطلع الأمير سلمان بن سلطان، على الحلقات التي تحتضن نحو 50 ألف طالب وطالبة حضورياً على مدار العام، بمجموع 2500 حلقة، تحت إشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة، إلى جانب خدمة مُدارسة القرآن الكريم وتلقي علومه عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).