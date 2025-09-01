أجنحة تفاعلية في "واحة الإعلام" تُبرز إنجازات التحوّل الرقمي لرؤية المملكة 2030

تشارك جهات حكومية وخاصة في معرض «واحة الإعلام» عبر أجنحة تفاعلية تعكس الجهود الوطنية في دعم التحوّل الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالتزامن مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في الرياض، بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على المبادرات والمشاريع التحويلية وقصص النجاح التي تجسّد تطوّر القطاعات رقمياً.
وتستعرض وزارة الرياضة نجاح المملكة في استضافة أكثر من 130 فعالية رياضية كبرى حضرها ما يزيد على 3 ملايين زائر من أكثر من 130 جنسية، مع إبراز التحوّل الرياضي عبر شاشات تفاعلية تتناول «الملعب الرقمي» والمنصة الموحّدة ومبادرات المنشآت الذكية، إضافة إلى ملف الاستضافات العالمية وفي مقدمتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وتقدّم هيئة تطوير منطقة عسير ثلاث مبادرات رقمية تفاعلية تشمل «هاكثون عسير تبتكر» لتطوير حلول تقنية في مجالات السياحة والاستثمار والنقل والاستدامة بالاعتماد على تقنيات كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، و«منصة اكتشف عسير» التي توفر خريطة رقمية تفاعلية لتعزيز تجربة الزائر، و«منصة المقترحات» لإشراك المجتمع والجهات المختلفة في صياغة الأفكار التطويرية.
كما تعرض نيوم مشاريعها الكبرى مثل «ذا لاين» والوجهة الجبلية «تروجينا» وواجهة «مقنا» المطلة على البحر الأحمر ومدينة «أوكساغون» الصناعية وجزيرة «سندالة» السياحية الفاخرة، مركّزةً على دور التقنية في تصميم المدن الذكية والحلول المستدامة، مع الحفاظ على التراث والطبيعة.
ويُبرز جناح «روح السعودية» تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة تنوّع الوجهات الطبيعية والمناخية والثقافية والفعاليات النوعية على مدار العام، ويتيح للزوار التفاعل مع شاشات ذكية وخوض تجارب غامرة يمكن توثيقها بالصور والمقاطع المرئية.
ويشارك في المعرض أيضاً عدد من الشركات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية لاستعراض أبرز الابتكارات والحلول التنظيمية (RegTech)، بما يعكس تكامل الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر.