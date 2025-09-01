أجنحة تفاعلية في "واحة الإعلام" تُبرز إنجازات التحوّل الرقمي لرؤية المملكة 2030

وتستعرض وزارة الرياضة نجاح المملكة في استضافة أكثر من 130 فعالية رياضية كبرى حضرها ما يزيد على 3 ملايين زائر من أكثر من 130 جنسية، مع إبراز التحوّل الرياضي عبر شاشات تفاعلية تتناول «الملعب الرقمي» والمنصة الموحّدة ومبادرات المنشآت الذكية، إضافة إلى ملف الاستضافات العالمية وفي مقدمتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.