بنور البصيرة.. مُسنَّة سعودية كفيفة تحترف خياطة بيوت الشَّعر باللمس

منذ أكثر من 5 عقود تحترف مسنة سعودية بكل مهارة وقدرة خياطة بيوت الشَّعر عن طريق اللمس رغم فقدها بصرها منذ ولادتها، وتقوم بتثبيتها على الأرض بواسطة الحبال والأوتاد بمفردها دون مساعدة، كما ظهر في تقرير لقناة العربية.
وتفصيلاً، تحدثت المسنة السعودية عن الصعوبات والتحديات وقالت: ابتلاني ربي بفقد بصري، وأنعم عليَّ بنور بصيرتي وقلبي. فمنذ أن وعيت على الدنيا وأنا لا أبصر شيئًا حتى أن أهلي، إخواني وأبنائي، لا أعرفهم وأميزهم إلا عن طريق الصوت، هذا صوت ولدي، وهذا صوت أخي، وهذا خالي، وهذا عمي.. لكن الحمد لله أمتلك البصيرة.
وأضافت: أعمل كل شي في منزلي بيدي، أخبز وأعجن.. وهكذا كانت حياتنا في السابق من صعوبة، واليوم ننعم بالرخاء والعمار. والله يعز حكومتنا.