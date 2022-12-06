بنور البصيرة.. مُسنَّة سعودية كفيفة تحترف خياطة بيوت الشَّعر باللمس

وتفصيلاً، تحدثت المسنة السعودية عن الصعوبات والتحديات وقالت: ابتلاني ربي بفقد بصري، وأنعم عليَّ بنور بصيرتي وقلبي. فمنذ أن وعيت على الدنيا وأنا لا أبصر شيئًا حتى أن أهلي، إخواني وأبنائي، لا أعرفهم وأميزهم إلا عن طريق الصوت، هذا صوت ولدي، وهذا صوت أخي، وهذا خالي، وهذا عمي.. لكن الحمد لله أمتلك البصيرة.