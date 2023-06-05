"التربية العربي" لدول الخليج والمكتب الدولي للتربية يوقّعان اتفاقية تعاون مشترك

وقّع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والمدير العام لمكتب التربية الدولي بجنيف يائو إيدو، اتفاقية تعاون في المجالات التربوية والبحثية، وخاصة دعم الدول في مجال بناء وتطوير المناهج، ومعايير التعليم الإلكتروني، والتعليم أثناء الأزمات، وبناء القدرات لصناع المناهج، وتنسيق الجهود في الفعاليات الدولية، وخاصة قمة المناخ وقمة مستقبل التعليم.