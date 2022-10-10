رغم قرار خفض الإنتاج.. أرامكو ستورد إمدادات النفط بالكامل لشمال آسيا

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية، أبلغت خمسة على الأقل من المشترين في شمال آسيا، بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في نوفمبر.
ويأتي تخصيص الإمدادات بالكامل، على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاء من بينهم روسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميًّا.
ويتوقع المحللون أن تتحمل السعودية والإمارات والكويت الكثير من تخفيضات الإنتاج؛ لأن أعضاء أوبك+ الآخرين ينتجون كميات أقل من حصتهم المقررة.