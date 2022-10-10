رغم قرار خفض الإنتاج.. أرامكو ستورد إمدادات النفط بالكامل لشمال آسيا

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية، أبلغت خمسة على الأقل من المشترين في شمال آسيا، بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في نوفمبر.