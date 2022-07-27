حراك يقود المنطقة والعالم لمستقبل جديد.. "التليدي": المملكة توسّع خريطة علاقاتها الدولية

ولفت إلى أن المملكة مستمرة في "تعزيز مكانتها في العالم وهو ما تدعمه من خلال بناء التحالفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومن المؤشرات السابقة نستطيع توقع زيارة ناجحة بكل المقاييس لسمو ولي العهد الذي يزور أثينا من أمس، وزيادة التقارب والتعاون بين المملكة واليونان وتنامي التقارب بينهما في جميع المجالات، فضلاً عن مزيدٍ من الاستثمارات بين البلدين".