"قلبي" تنهي معاناة مُسنة زائرة بـ"قسطرة تشخيصية" خلال 3 أسابيع

أنهت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، معاناة مُسنة زائرة (67 سنة) من جرّاء مرض تصلب الشرايين حيث استطاعت الجمعية أن تعيد البسمة لحياتها من جديد بعد تواصلها مع "قلبي" خلال 3 أسابيع فقط.
وأُجريت للسيدة (ز. ص) عملية قسطرة تشخيصية أسهمت -ولله الحمد- في إنهاء معاناتها الصحية وسط ظروفها المادية الصعبة، ليأتي ذلك في فصل جديد من فصول العمل الإنساني الذي تقوده المملكة بقطاعاتها كافة لتؤكّد أن "الإنسان أولاً".
يُذكر أن جمعية "قلبي" هي إحدى الجمعيات المسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1119 وتاريخ 16 /6/ 1440هـ، وأسسها نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين في تخصص أمراض وجراحة القلب لدى الأطفال والكبار في المملكة العربية السعودية، وتعمل على ثلاثة مسارات هي: العلاج والوقاية والتوعية.
وتسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها التي تهدف إلى التميز في تقديم خدمة صحية واجتماعية للمستفيدين من خدماتها، وتعزيز ممارستها العلمية من خلال اتباع أعلى وأجود المعايير الدولية.
يأتي ذلك حرصاً من "قلبي" على تطبيق توجهات الدولة، والعمل على تحقيق رؤية 2030؛ القاضية بتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته، وتمكينه من التحول نحو المؤسسية، وبناء مجتمع صحي سليم ورعاية مستدامة من خلال مشاريع الجمعية.