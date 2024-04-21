"قلبي" تنهي معاناة مُسنة زائرة بـ"قسطرة تشخيصية" خلال 3 أسابيع

يأتي ذلك حرصاً من "قلبي" على تطبيق توجهات الدولة، والعمل على تحقيق رؤية 2030؛ القاضية بتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته، وتمكينه من التحول نحو المؤسسية، وبناء مجتمع صحي سليم ورعاية مستدامة من خلال مشاريع الجمعية.