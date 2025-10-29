"أوبر" تعلن نيتها نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة

أعلنت شركة "أوبر" المتخصصة في النقل التشاركي عن نيتها نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة ضمن منصتها العالمية.
وأشارت إلى أن هذا الإطلاق سيكون بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأشهر عالميا "إنفيديا".
وأوضحت أن "إنفيديا" الأمريكية ستوفر أنظمة حوسبة لازمة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها.
وذكرت كذلك أن منصة القيادة الذاتية الجديدة من إنفيديا سيتم تركيبها في مركبات تنتجها عدد من الشركات.
ولم تحدد بعد الموعد الذي تنوي "أوبر" طرح الـ100 ألف مركبة ذاتية القيادة في السوق، ولكنها اكتفت بالقول إن أولى هذه السيارات المزودة بالتقنية الجديدة ستكون متاحة عام 2027.
كما قالت إن هناك ما لا يقل عن 5 آلاف سيارة ذاتية القيادة ستأتي من شركة "ستيلانتيس" المالكة للعلامة التجارية "أوبل".
وذكرت كذلك أن شركات مثل "مرسيدس بنز" الألمانية و"لوسيد" للسيارات الكهربائية، ستطوران سيارات تتوافق مع النظام الجديد من "إنفيديا".
يذكر أن شركة "وايمو" التابعة لـ"ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" توفر فعليا عدد من الرحلات عبر "أوبر" في مدن أمريكية عدة.
وكانت "أوبر" قد أوقفت قبل سنوات تطوير تقنيتها للقيادة الذاتية، عقب حادث مميت وقع أثناء مراحل الاختبار.