"أوبر" تعلن نيتها نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة

ولم تحدد بعد الموعد الذي تنوي "أوبر" طرح الـ100 ألف مركبة ذاتية القيادة في السوق، ولكنها اكتفت بالقول إن أولى هذه السيارات المزودة بالتقنية الجديدة ستكون متاحة عام 2027.