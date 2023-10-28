القيادة تُعزِّي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية، السيد لي كتشيانغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".