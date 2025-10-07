الداخلية تستعد لاستضافة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض بمشاركة 21 دولة

نوهت وزارة الداخلية اليوم بأن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025م، بمدينة الرياض، بمشاركة 21 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ووفقًا لما نشره حساب الوزارة على منصة "إكس"، قالت “الداخلية” إن البطولة تُنظم من قِبل الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، مشيرةً إلى أن الحدث يُعد تظاهرة رياضية عالمية تستعرض الكفاءة المهنية والتدريبية لمنسوبي أجهزة الدفاع المدني، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية، وإبراز الدور البطولي لرجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة أن البطولة ستتضمن منافسات متخصصة تحاكي الواقع الميداني لعمل رجال الإطفاء، مثل سباقات السرعة والتحدي والإنقاذ والتسلق، بما يعكس روح الانضباط والاحترافية العالية في الأداء، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإطفاء والإنقاذ والسلامة.
وأكدت “الداخلية” أن استضافة المملكة لهذه البطولة تأتي تأكيدًا لمكانتها الريادية وقدرتها التنظيمية في احتضان الفعاليات الرياضية العالمية، وتجسيدًا لالتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة صحي ومجتمعي.