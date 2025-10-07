الداخلية تستعد لاستضافة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض بمشاركة 21 دولة

ووفقًا لما نشره حساب الوزارة على منصة "إكس"، قالت “الداخلية” إن البطولة تُنظم من قِبل الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، مشيرةً إلى أن الحدث يُعد تظاهرة رياضية عالمية تستعرض الكفاءة المهنية والتدريبية لمنسوبي أجهزة الدفاع المدني، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية، وإبراز الدور البطولي لرجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات.