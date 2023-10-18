"الفضلي" يلتقي مواطنين ومزارعين ومستثمرين اليوم في جدة ويعد بتذليل كل المعوقات

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، عددًا من المواطنين والمزارعين والمستثمرين، ومديري قطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، لمناقشة الاحتياجات المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة، نوّه بالدعم الذي تقدّمه القيادة لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.
وشهد اللقاء مناقشة عديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم، وأكّد "الفضلي" سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمّنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.
وتضمن اللقاء الذي جرى بمسرح مبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة، مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال فرع الوزارة بمحافظة جدة.
وأكد "الفضلي"، حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع الفضلي، إلى المعوقات التي قد تعترضهم ومقترحاتهم حول عديد من القضايا التي تخص المنطقة، موجهاً بمعالجتها.