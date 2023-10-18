"الفضلي" يلتقي مواطنين ومزارعين ومستثمرين اليوم في جدة ويعد بتذليل كل المعوقات

وشهد اللقاء مناقشة عديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم، وأكّد "الفضلي" سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمّنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.