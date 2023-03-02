المملكة الأولى بين دول "العشرين" في معدل نمو الإنتاجية

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، حيث إن هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى 6.3%، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4%، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.