للمرة الأولى.. تدشين المسيرة العسكرية وعروض الفروسية بمعرض الصقور 2024

شهدت ساحة العروض الحية بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 توسعة في المساحة تتجاوز 30% عن العام الماضي، وذلك لزيادة الفعاليات المخصصة للزوار، حيث شملت العروض العسكرية، وعروض الفروسية، ومسابقة (الدعو) بين الزوار، وركوب الهجن، ومسابقة الطهي البري، والرمي بالرمح، وفعاليات أخرى متنوعة.
وتنضم ست جهات من وزارة الداخلية إلى المسيرة العسكرية، المكوّنة من الهجانة والخيالة، وفرقة موسيقية عسكرية، وقوة مشاة بالزي الوطني (المرودن)، وقوة مشاة بالزي العسكري، فيما ترفع علم المملكة وسط الساحة فرقة من الإدارة العامة للمجاهدين.
ويقدّم الخيالة عروض فروسية مميزة عبر الرماية بالرمح أثناء العدو بالخيل، وإطلاق الصقور نحو فرائسها من على ظهر الخيل، وذلك بواقع عرضين يوميًا. كما أتاح المعرض للزوار تجربة إطلاق الصقور نحو الملواح في جناح (الدعو)، إذ خُصصت مساحة تجاوزت مئة متر، يقف بطرفها الأول داعٍ بملواح الريش، بينما يرفع الزائر الصقر بالطرف الآخر. وهي تجربة فريدة تحاكي سباقات الملواح الفعلية التي تمثل إرث الأجداد الحقيقي.
وخصص نادي الصقور السعودي مساحة أوسع للجناح المخصص لأسلحة الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات لعرض علاماتها التجارية ومنتجاتها من الأسلحة، والذخيرة، والإكسسوارات أمام المهتمين باقتناء الأسلحة وزوار المعرض.
وتقام فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 على مساحة تفوق 160 ألف متر مربع، تشمل ورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ومعرضًا يقدّم فيه مئات العارضين مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأدوات الصيد، والدراجات النارية والهوائية، ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، ومنطقة لبرنامج "صقَّار المستقبل"، إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي، المخصصة للأطفال بأنشطة جاذبة، ترفيهية، وتثقيفية.
يُذكر أن المعرض يقيم فعالياته في الفترة الممتدة حتى 12 أكتوبر الجاري، بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول المجاني لزواره.