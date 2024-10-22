وزير الصحة يدشّن مبادرة ترخيص مطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية

يُذكر أن مجال البرمجيات الطبية أصبح ذا فعالية في التشخيص والعلاج وأداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات الطبية. ويأتي إطلاق الهيئة لهذه الخدمة تحقيقًا لتطلعات قيادة المملكة، وتأكيدًا على حرصها على مواكبة كل التطورات التقنية، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.