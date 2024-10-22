وزير الصحة يدشّن مبادرة ترخيص مطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية

دشّن وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مبادرة ترخيص لمطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية المستخدمة في التشخيص والعلاج والمساعدة على اتخاذ القرارات الطبية، وذلك خلال أعمال ملتقى الصحة العالمي المنعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.
وتهدف المبادرة إلى دعم الاستثمار والصناعة في مجال برمجيات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفتح المجال للمبتكرين ومراكز الأبحاث والمستثمرين لتوفير التقنيات الحديثة في المملكة دون الحاجة إلى إنشاء مصانع، إضافةً إلى الإسهام في تطوير آليات التشخيص والعلاج الرقمية.
يُذكر أن مجال البرمجيات الطبية أصبح ذا فعالية في التشخيص والعلاج وأداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات الطبية. ويأتي إطلاق الهيئة لهذه الخدمة تحقيقًا لتطلعات قيادة المملكة، وتأكيدًا على حرصها على مواكبة كل التطورات التقنية، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.