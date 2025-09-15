"الجبر": قمة الدوحة اختبار لوحدة الأمة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي

وترى الجبر أن خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يكتسب أهمية خاصة، باعتباره تعبيرًا عن الموقف السعودي الراسخ في الدفاع عن أمن الخليج والقضية الفلسطينية، ورسالة بأن المملكة تضع ثقلها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي خلف أي جهد جماعي يحفظ الاستقرار ويواجه الاعتداءات. وفي السياق الخليجي، تؤكد المواقف المعلنة وحدة الصف، وتشدد على أن أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل التجزئة.