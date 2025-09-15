"الجبر": قمة الدوحة اختبار لوحدة الأمة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي

في افتتاحية صحيفة "الرياض"، تؤكد الكاتبة نوال الجبر أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تُعد اختبارًا حقيقيًا لوحدة الأمة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على السيادة القطرية، وهو اعتداء يتجاوز قطر ليمس الأمن الجماعي العربي والإسلامي.
وتوضح الجبر أن القمة ليست اجتماعًا بروتوكوليًا، بل اختبار عملي لوحدة الصف، فالرسالة الأولى أن أي اعتداء على دولة خليجية أو عربية يُعد اعتداءً على الجميع، وأن الرد يجب أن يكون جماعيًا، بما يعكس جدية المنظومة العربية والإسلامية في حماية سيادتها وأمنها.
كما تؤكد أن القضية الفلسطينية تُشكل جوهر الصراع، مشيرة إلى أن استهداف قطر يُعد امتدادًا للعدوان على غزة، الأمر الذي يعيد التأكيد على أن فلسطين ليست ملفًا جانبيًا، بل هي أساس الاستقرار في المنطقة.
وترى الجبر أن خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يكتسب أهمية خاصة، باعتباره تعبيرًا عن الموقف السعودي الراسخ في الدفاع عن أمن الخليج والقضية الفلسطينية، ورسالة بأن المملكة تضع ثقلها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي خلف أي جهد جماعي يحفظ الاستقرار ويواجه الاعتداءات. وفي السياق الخليجي، تؤكد المواقف المعلنة وحدة الصف، وتشدد على أن أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل التجزئة.
وتدعو الافتتاحية إلى إصدار موقف قانوني ودبلوماسي صلب يُحمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، ودفع الملف إلى مجلس الأمن، مع تأسيس لجنة عربية-إسلامية لتنسيق الجهود. كما تؤكد ضرورة رفض سياسة الإفلات من العقاب، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية صمته الذي شجع إسرائيل على التمادي.
وتختتم الافتتاحية بالتأكيد على أن قمة الدوحة ليست محطة عابرة، بل منعطف حقيقي في مسار الأمة، إذ تحمل على عاتقها مسؤولية تحويل التضامن إلى فعل، والزخم الدولي والإقليمي إلى قوة سياسية مؤثرة لفرض السلام.