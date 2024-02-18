شاهد.. ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، حيث تضم نحو 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة قادمون من الدول التالية: الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا. موريتانيا.