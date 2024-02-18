شاهد.. ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

تجوّل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس السبت، في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقدم بعدد من لغات العالم، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي المعرض.
واطلع الضيوف على أقسام المعرض والمتحف بدءاً من جناح الأنبياء ــ عليهم الصلاة والسلام ــ وكأنك تراهم، فجناح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، فجناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.
كما شاهد ضيوف البرنامج الأفلام والصور التي تحكي واقع الدين الإسلامي السمح والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال استخدام وسائل العرض الحديثة من لوحات 'جرافيكس' ثلاثية الأبعاد والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.
ويهدف المعرض إلى التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل قدرته، والتعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه، وعرض سيرة نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها.
من جانب آخر، عبّر الضيوف عن سعادتهم الغامرة وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرفوا على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدمين الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على تمكينهم لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.
يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، حيث تضم نحو 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة قادمون من الدول التالية: الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا. موريتانيا.