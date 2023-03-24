"الساحل الغربي" يغذي مدن المملكة بـ"الحبحب العثري".. ومطالبات بفتح التصدير

وقامت "سبق" أمس بجولة ميدانية على عدد من المزارع وأسواق ومزادات "الحبحب العثري"، الذي يلقى إقبالاً كبيرًا وحركة شرائية أكبر، ولاحظت أن المعروض يفوق الطلب.

ووجّه المزارع عبدالمحسن بن مسعود الحربي وعدد من المزارعين الآخرين طلبًا ورجاء للمسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة الاهتمام بمزارعي "للعثري" وفتح أبواب أسواق دول الخليج أمام منتجاتهم وما تجود به مزارعهم.