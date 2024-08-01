رصد بداية أمطار على أجزاء من عسير والباحة.. وتوقعات بالمزيد الساعات المقبلة

تنشط السحب الركامية الرعدية في هذه الأثناء في المناطق الواقعة بين أبها وخميس مشيط في منطقة عسير، إضافة لأجزاء من الباحة، حيث تشهد هذه المناطق هطول أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة، مُترافقة بالبرق والرعد.
ووفق موقع "طقس العرب" يُتوقع خلال الساعات القادمة أن يزداد تشكّل السحب الركامية الرعدية المملكة على المناطق المذكورة، وهو ما يعني استمرار وزيادة فرص الأمطار، مع احتمالية تشكّل سحب ممطرة أخرى في سماء جازان وأجزاء من منطقتي الطائف ومكة المكرمة، يتخللها هطول أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة.
وذكر الموقع أن التوقعات تشير إلى أن فرص الأمطار يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل الأولى، لتبدأ بالتراجع والانحسار، على أن تتجدد فرص الأمطار في ذات المناطق يوم الجُمعة.