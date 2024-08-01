رصد بداية أمطار على أجزاء من عسير والباحة.. وتوقعات بالمزيد الساعات المقبلة

تنشط السحب الركامية الرعدية في هذه الأثناء في المناطق الواقعة بين أبها وخميس مشيط في منطقة عسير، إضافة لأجزاء من الباحة، حيث تشهد هذه المناطق هطول أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة، مُترافقة بالبرق والرعد.