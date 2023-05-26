رائدا الفضاء السعوديان "القرني" و"برناوي" يشرعان في مهمتهما العلمية بالمحطة الدولية (ISS)

يُذكر أن رحلة رائدَي الفضاء السعوديَّين تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق؛ بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن، وزيادة اهتمام الخريجين بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب، وتطوير المهارات اللازمة؛ وهو ما يعزز دور السعودية في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهمًّا من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء، واستثمار تلك البحوث في خدمة الإنسانية.