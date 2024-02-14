تدشين مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بالمدينة المنورة

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، الذي تستهدف من خلاله تطبيق مفهوم المدن الذكية عبر استخدام التقنيات الرقمية في اللوحات الدعائية فضلاً عن دور ذلك في تحسين المشهد الحضري العام، برعاية أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.