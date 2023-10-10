"العناية المركزة" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. طاقم طبي متميز.. أحدث التجهيزات.. ومراقبة على مدار الساعة

تحظى وحدة العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بكافة التجهيزات، التي تمكنها من توفير الرعاية الصحية المتميزة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية والمحلية للمرضى، وتتكون الوحدة من "4" أقسام متخصصة وهي العناية المركزة ICU للكبار، والعناية المركزة PICU للأطفال ،والعناية المركزة القلبية CCU، والعناية المركزة لحديثي الولادة والخدج NICU، ويعمل بالوحدة استشاريين متخصصين في العناية المركزة، وعلى مدار الساعه، إضافة إلي كوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة .
وقال د. يوسف المبارك استشاري العناية المركزة بالمستشفى أن السعة الاستيعابية للوحدة تبلغ عدد "72" سريراً، مجهزاً وفق آخر التوصيات العالمية، وتوفر أعلى معدلات الرعاية الصحية، حيث تم تزويد الأسرة بأحدث أجهزة مراقبة وظائف القلب والتنفس لتتمكن من تقديم رعاية مثالية لكل فئات المرضى وفي كافة التخصصات (عناية عامة – أطفال – حديثي الولادة– قلبية).
وأضاف د. المبارك أن الوحدة مزودة بالأسرة الذكية BED SMART من شركة Hill-Rom الأمريكية، حيث يوفر هذا السرير لمرضى العناية المركزة أعلى معدلات السلامة والراحة، وبعض تمارين العلاج الطبيعي مثل المساج والتدليك الخفيف، إضافة إلى أنه مقسم بشكل يعطي استقرار أكثر لبعض أجزاء الجسم وهو ما يفيد مرضى الحوادث المرورية وإصابات العمود الفقري وغيرها و يمنع التقرحات السريرة .
كما تحتوي الوحدة على نظام RACE الذي يراقب المريض وعلاماته الحيوية قبل و بعد الدخول الى العناية المركزة، مما يساهم في سلامة المرضى و اطمئنان ذويهم على وضعهم الصحي بشكل مستمر .
وتابع قائلاً أن الوحدة تقدم خدماتها النوعية للمرضى ذوي الحالات أو الإصابات الأكثر خطورة مثل السكتات الدماغية والازمات القلبية ورعايةً متخصصةً للأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية كبيرة أو تعرضوا لإصابة بالغة من الحوادث، وكذلك لأولئك الذين لديهم احتياجات طبية حرجة أخرى، مثل الباطنية والقلبية والمخ والأطفال وحديثي الولادة على مدار الساعة، كما تحتوي على وحدة متخصصة لعلاج إصابات المخ والأعصاب مزودة بتقنيات ICP لمراقبة ضغط المخ و PIC لمتابعة حالات الغيبوبة، و EEG للتشنجات العصبية ويتم تطبيق أحدث بروتوكول علاجي دولي لإصابات الدماغ المختلفة.كما تضم الوحدة عددا من غرف عزل الضغط السلبي الخاصة بمصابي الأعراض التنفسية مثل COVID19 لمنع التلوث المتبادل من غرفة إلى أخرى، وتضم كذلك وحدات خاصة لغسيل الكلى بنوعيه العادي والبطيء، إضافة إلى أن الوحدة تتخذ احترازات صارمة للحفاظ على سلامة المرضى والكوادر الطبية بالعدوى.
ويتكون فريق العناية المركزة من متعددي التخصصات ويشمل الأطباء والتمريض وأخصائي التنفس والتغذية والعلاج الطبيعي والصيدلة الاكلينيكية والدعم الاجتماعي من أجل أن يحظى المريض برعاية أكثر شمولية ومردود صحي أفضل .
وبها أيضاً أجهزة المراقبة المستمرة لعمل وظائف الجسم، والمعدات الطبية اللازمة لإنعاش جهاز الدورة الدموية وأجهزة المراقبة المتقدمة للدورة الدموية، وأجهزة مساعدة المرضى على التنفس، علاوة على مضخات دقيقة لإعطاء جرعات الدواء، والمهدئات والمسكنات.
إضافة إلى أجهزة مراقبة وظائف الأعضاء وهي عبارة عن تقنيات تستخدم لمراقبة المرضى في وحدات العناية المركزة، ولها القدرة على مراقبة حالة المريض بالتسجيل والعرض الفوري بصورة مستمرة ولفترات طويلة بالتاريخ والساعات ليتمكن الطبيب من التأكد من حالة المريض على مدار الساعة، ويقوم الجهاز أيضاً بتسجيل وعرض المتغيرات الفيسيولوجية والتي من أهمها تخطيط القلب ـECG، إضافة إلى أجهزة قياس حرارة الجسم، ونسبة الأوكسجين، وقياس ضغط الدم. كما يمكن متابعة متغيرات فسيولوجية أخرى مثل ضغط الدم الشريانى، ضغط الوريد المركزى، قوة ضخ القلب للدم . وتساعد متابعة هذه التغيرات الفسيولوجية على العلاج السريع والتدخل الفورى عند حدوث أى تدهور فى حالة المريض.