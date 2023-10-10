"العناية المركزة" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. طاقم طبي متميز.. أحدث التجهيزات.. ومراقبة على مدار الساعة

وتابع قائلاً أن الوحدة تقدم خدماتها النوعية للمرضى ذوي الحالات أو الإصابات الأكثر خطورة مثل السكتات الدماغية والازمات القلبية ورعايةً متخصصةً للأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية كبيرة أو تعرضوا لإصابة بالغة من الحوادث، وكذلك لأولئك الذين لديهم احتياجات طبية حرجة أخرى، مثل الباطنية والقلبية والمخ والأطفال وحديثي الولادة على مدار الساعة، كما تحتوي على وحدة متخصصة لعلاج إصابات المخ والأعصاب مزودة بتقنيات ICP لمراقبة ضغط المخ و PIC لمتابعة حالات الغيبوبة، و EEG للتشنجات العصبية ويتم تطبيق أحدث بروتوكول علاجي دولي لإصابات الدماغ المختلفة.كما تضم الوحدة عددا من غرف عزل الضغط السلبي الخاصة بمصابي الأعراض التنفسية مثل COVID19 لمنع التلوث المتبادل من غرفة إلى أخرى، وتضم كذلك وحدات خاصة لغسيل الكلى بنوعيه العادي والبطيء، إضافة إلى أن الوحدة تتخذ احترازات صارمة للحفاظ على سلامة المرضى والكوادر الطبية بالعدوى.