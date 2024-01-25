اجتماع "سعودي- إسباني" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال السياحة

وناقش الاجتماعُ سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال السياحة، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير وتدريب القوى العاملة في المجال السياحي وخدمات الضيافة والفندقة في أبرز المعاهد والمؤسسات المختصة في المملكة الإسبانية، إضافة إلى استعراض أوجه دعم فرص الاستثمار السياحي بين البلدين من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات التي ستسهم في دعم القطاع الخاص.