اقتدوا بما فعلته "الداخلية".. "عجب" لأمانة العاصمة المقدسة: لا تسحبوا عربات الطعام من الشباب وامنحوهم مهلة

ويتساءل "عجب" قائلًا: "ما الذي كان يضر الأمانة (البلدية)، لو أنها منحت شبابنا وبناتنا الرائدين، الذين عصفت بهم ظروف الحياة الصعبة، فامتهنوا (عربة الطعام)، مهلة تصحيحية لاستخراج التصاريح النظامية، بدلاً من سحبها بهذه الطريقة الفجة والعشوائية، وبدلاً من حشد حزمة من المبررات الوهمية، حيث لا يعقل أن كل عربات (الفود ترك) غير نظامية، أو أن غالبيتها يعود لعمالة أجنبية، أو أن هذه العربات الأنيقة ذات الألوان الزاهية التي تنبعث منها رائحة الطعام الذكية، تشكل تشوهات بصرية؟!