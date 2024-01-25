لمن لديه مركبة تالفة أو مهملة.. "أبشر": سارع بالاستفادة من المهلة

وكانت منصة "أبشر"، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات، والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة "أبشر" في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة).