الأمير فيصل بن بندر يستقبل "صحافيو الوطن".. ويتسلم تقريرًا مفصّلًا بإنجازاتهم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة "صحافيو الوطن"، سعيد العجل، وصعب الرشيدي، وجيلاني الشمراني، وثامر الرجيب، وخالد بخش، وأحمد المبارك، ومحمد السعران. واستمع لشرح عن أعمالهم ومنجزاتهم وما قدّموه خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة سعيد بن هليّل العجل، أن "من أهداف "صحافيو الوطن" تسليط الضوء على ما تقدمه الجهات الحكومية والخيرية من خدمات ومنجزات وطنية، ونشرها إعلاميًّا، والدفاع عن مقدرات الوطن ورموزه؛ من خلال منصات التواصل الاجتماعي والصحف الرسمية والقنوات الفضائية".
وأشاد أمير الرياض بما يقدّمه "صحافيو الوطن"، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول وعليهم مسؤولية كبيرة، ويجب عليهم بذل المزيد تجاه وطنهم.
كما تسلّم تقريرًا مصورًا للندوات الوطنية والمبادرات والزيارات التي نفذها الملتقى، ودرعًا تذكاريًّا، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.