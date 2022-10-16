الأمير فيصل بن بندر يستقبل "صحافيو الوطن".. ويتسلم تقريرًا مفصّلًا بإنجازاتهم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة "صحافيو الوطن"، سعيد العجل، وصعب الرشيدي، وجيلاني الشمراني، وثامر الرجيب، وخالد بخش، وأحمد المبارك، ومحمد السعران. واستمع لشرح عن أعمالهم ومنجزاتهم وما قدّموه خلال السنوات الأربع الماضية.