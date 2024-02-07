"الداود": حجم الاستثمار بقطاع الإعاشة بمكة ضخم.. وسلامة الغذاء أولوية لخدمة ضيوف الرحمن

من جانبه، ذكر الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع العمليات، أن سلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام من المُسلَّمات والأوليات التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لرؤية السعودية 2030؛ لتقديم تجربة مميزة في سلامة الغذاء لضيوف الرحمن، بتضافر الجهود لتحقيق مستهدفات السعودية، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة وطائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، والجهات ذات العلاقة.. وقال: ونتطلع في ورشة سلامة الغذاء إلى أن نخرج بتوصيات تساعد في معالجة التحديات على المدَيْين القصير والبعيد، وتكون امتدادًا لإقامة ورش قادمة، تصب في المصلحة العامة لخدمة ضيوف الرحمن. وسلامة الغذاء في أيدٍ أمنية -بإذن الله-.