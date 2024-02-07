"الداود": حجم الاستثمار بقطاع الإعاشة بمكة ضخم.. وسلامة الغذاء أولوية لخدمة ضيوف الرحمن

أكد مساعد بن عبدالعزيز الداود، أمين العاصمة المقدسة، أن ورشة عمل سلامة الغذاء في الحج كانت خلال لقائه الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وقال: تناقشنا في سلامة الغذاء، وحجم العمل في مكة المكرمة وموسم الحج.
وأضاف أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود خلال ورشة "سلامة الغذاء"، التي نظمتها طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة في غرفة مكة مساء أمس: من المهم رفع الوعي لمتعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، وفتح قنوات مباشرة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي نطمح من خلالها في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن لا يكون دورنا فقط في الشق الرقابي، بل نطمح إلى تقديم خدمات مميزة، والارتقاء في قطاع الإعاشة في مكة المكرمة، تفوق ما نراه خارج السعودية.
وأضاف بأن تقديم الوجبات الباردة لا يكاد يكون موجودًا في المراكز التجارية على الرغم من الحجم الاقتصادي الكبير لهذا القطاع، ويعتبر خطًّا استثماريًّا لمُصنعي الغذاء، ليس في مكة المكرمة فقط، بل في المنطقة الغربية والواجهات السياحية في البحر الأحمر؛ ما يساهم في طرح مقترحات، تتيح تشغيل المطابخ على مدار العام، وليس فقط في موسم الحج.
من جانبه، ذكر الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع العمليات، أن سلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام من المُسلَّمات والأوليات التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لرؤية السعودية 2030؛ لتقديم تجربة مميزة في سلامة الغذاء لضيوف الرحمن، بتضافر الجهود لتحقيق مستهدفات السعودية، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة وطائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، والجهات ذات العلاقة.. وقال: ونتطلع في ورشة سلامة الغذاء إلى أن نخرج بتوصيات تساعد في معالجة التحديات على المدَيْين القصير والبعيد، وتكون امتدادًا لإقامة ورش قادمة، تصب في المصلحة العامة لخدمة ضيوف الرحمن. وسلامة الغذاء في أيدٍ أمنية -بإذن الله-.
وقدَّم أحمد الشريف، رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، في كلمته في ورشة سلامة الغذاء، التهنئة لأمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود على الثقة الملكية بتعيينه أمينًا للعاصمة المقدسة، وأضاف: تسعى طائفة الإعاشة بمكة المكرمة إلى تطوير منظومة الإعاشة لخدمة ضيوف الرحمن، وتنسيق الجهود في منظومة الحج والعمرة مع الجهات كافة ذات العلاقة. وتتبنى الطائفة تطبيق الأنظمة العالمية لجودة وسلامة الغذاء.
وتحدث "الشريف" عن أبرز الأرقام والإنجازات في قطاع الإعاشة، وقال: قدم 280 متعهد إعاشة و32 ألف كادر بشري الخدمة لأكثر من ستة ملايين و400 ألف حاج في مكة المكرمة، وأكثر من أربعة ملايين حاج في المشاعر المقدسة. وبلغ حجم الاستثمار في القطاع 1.35 مليار ريال. وتعمل طائفة متعهدي طائفة الإعاشة بمكة المكرمة لتحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن في رؤية 2030.
واستعرض الدكتور صالح الزهراني بالهيئة العامة للغذاء والدواء أعمال الهيئة في ورشة سلامة الغذاء.
ومن جانبه، استعرض المدير العام للتراخيص وسلامة الغذاء، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، الدليل الإرشادي لمراحل تقديم خدمات الإعاشة.
وفي اختتام ورشة سلامة الغذاء تداخل متعهدو الإعاشة بمقترحاتهم في ورشة سلامة الغذاء؛ لتخطي التحديات، والعمل على المخرجات والتوصيات.