"أجفند" يحتفل بتكريم 4 فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2021

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، تُمنح سنويًا لأفضل أربعة فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموي هي: المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية الوطنية، والجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في القطاع الاجتماعي، والأفراد، كما تتبنى جائزة الأمير طلال أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يُحدد واحد من هذه الأهداف موضوعًا للجائزة في كل عام.