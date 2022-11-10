"أجفند" يحتفل بتكريم 4 فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2021

احتفل، اليوم، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) بتكريم أربعة فائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2021 في مجال "العمل المناخي"، وهو الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ، بمدينة شرم الشيخ.
وحضر حفل التكريم، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، ووزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (الشريك الاستراتيجي) الدكتور سيدي ولد التاه، وممثلي المنظمات الأممية والدولية.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، تُمنح سنويًا لأفضل أربعة فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموي هي: المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية الوطنية، والجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في القطاع الاجتماعي، والأفراد، كما تتبنى جائزة الأمير طلال أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يُحدد واحد من هذه الأهداف موضوعًا للجائزة في كل عام.
ودعا برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والوزارات والمؤسسات العامة، والمنظمات الأهلية الوطنية والأفراد من شتى أنحاء العالم، لترشيح المشاريع لنيل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، ويستمر استقبال الترشيحات بشأنها حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.