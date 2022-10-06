تهتم بالمحتوى والمؤلف معًا.. "آل سنان": "رف" تطبّق إستراتيجية فعّالة لمعالجة أزمة صناعة الكتاب

ولفت "آل سنان" إلى أن "رف" في جهودها لنشر ثقافة القراءة، أطلقت عدة مبادرات في هذا النطاق، مثل مبادرة "أهل أول"، التي تشجع الأشخاص على القراءة من خلال وضعهم كجزء من المحتوى، عبر قصصه ومروياته التراثية عن آبائه وأجداده، حيث تجمعها "رف" وتحولها إلى كتب مقروءة، وعندما يجد القارئ نفسه في جزء من الكتاب، سيتزايد شغفه بالقراءة، وستصبح اهتماماً أساسياً في حياته.