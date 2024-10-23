"شراكة استراتيجية بين تجمع المدينة الصحي" و"فيليبس" لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

وقّع تجمع المدينة المنورة الصحي وشركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية، لتحسين تجربة المرضى والممارسين الصحيين باستخدام أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية، بدعم من شركة الصحة القابضة وبالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتشغيل تجمع المدينة، ضمن أعمال ملتقى الصحة العالمي 2024، المنعقد في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول رقمية متطورة لتحسين جودة الرعاية الصحية في المدينة المنورة، مع التركيز على تقديم خدمات رعاية مبتكرة قائمة على تحليل البيانات والتقنيات الرقمية الحديثة؛ حيث ستمكن هذه الشراكة من تحسين نتائج الرعاية الصحية وتخفيض التكاليف؛ مما يسهم بتقديم رعاية شاملة وفعالة للمرضى، وستركز على تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.
يُذكر أن "الصحة القابضة" وقّعت العديد من مذكرات التفاهم مع أطراف محلية ودولية في إطار سعيها لتعزيز كفاءة القطاع الصحي ورفع جاهزيته وتحسين تجربة المرضى والممارسين الصحيين، بالإضافة لتمكينه من استخدام أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية.