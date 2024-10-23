"شراكة استراتيجية بين تجمع المدينة الصحي" و"فيليبس" لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول رقمية متطورة لتحسين جودة الرعاية الصحية في المدينة المنورة، مع التركيز على تقديم خدمات رعاية مبتكرة قائمة على تحليل البيانات والتقنيات الرقمية الحديثة؛ حيث ستمكن هذه الشراكة من تحسين نتائج الرعاية الصحية وتخفيض التكاليف؛ مما يسهم بتقديم رعاية شاملة وفعالة للمرضى، وستركز على تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.