جاهزية الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام للقاصدين لأداء صلاة الجمعة يوم غد

وأوضح أن التكامل الخدمي الميداني بين "4000" عامل وعاملة يقومون بغسل المسجد الحرام "١٠" مرات يوميًّا، وتهيئة "7000" عبوة ماء زمزم و"800" عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلّين في أرجاء المسجد الحرام، إضافة إلى "4500" حافظة ماء زمزم موزّعة في أرجاء المسجد الحرام يستهلك من خلالها حوالي "500" ألف لتر، لافتًا النظر إلى أن الرئاسة وفّرت منظومة خدمية نسائية لاستقبال القاصدات بالحفاوة والترحيب، وتنظيم المصليات النسائية بمختلف الخدمات كالمصاحف وعبوات ماء زمزم، وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم المخصصة لخدمتهم، كما تشارك الكفاءات النسائية وفق خطط تفويج مخصصة ليوم الجمعة تساند في آلية دخول وخروج القاصدات وانتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، وتفعيل دورهم في مجالات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني، والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم، بالإضافة إلى الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.