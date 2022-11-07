برئاسة مشتركة بين ولي العهد والسيسي.. قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 تنطلق اليوم

وبرعاية كريمة من سموه، تنطلق فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) من الساعة 4:30 مساءً وحتى 6:00 مساءً (+2 بتوقيت جرينيتش)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، والشركاء الدوليون.