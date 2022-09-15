"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

وأضاف معاليه أن الكمية مُوَزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و(1) باخرة لميناء جازان.