تلحق الأذى الحسّي والمعنوي بالفقير.. تحذيرات قرآنية من إتْباع الصدقات بالمنّ والأذى

وأضاف: قال، تعالى، مُحذرًا من المنّ والأذى بعد العطاء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ"، ويلفت انتباهك هنا اهتمام القرآن بشأن قبول العمل وسلامته حتى بعد انتهائه، وظهر هذا في ابتداء الخطاب في الآية، فقد بُدأت بالنداء والتنبيه: "يا أيها"، وتوجيهه للمؤمنين: "الذين ءامنوا"، ليشحذ همته للامتثال، وأن الابتعاد عن المنّ والأذى من صفات عباد الله المؤمنين، ثم ضرب مثالًا من يتّصف بهذا الخُلق المشين -المن والأذى- فقال: "فمثله كمثل صفوان" أي حجر أملس، "عليه تُراب فأصابه وابل" أي مطر غزيز، "فتركه صلدًا" أي لا تراب عليه، "لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين".