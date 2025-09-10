المملكة من قبة "الشورى": لا استقرار إقليميًّا دون إنصاف الشعب الفلسطيني

وأكد الخطاب أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، وأن دعم المملكة لها ينبع من التزامها بمسؤوليتها التاريخية والدينية، فضلًا عن إدراكها أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.