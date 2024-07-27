"المرور" يعيد التذكير بآلية الحصول على تخفيض الـ 25% على المخالفات المرورية

وأضاف "المرور"، أن عدد أيام تخفيض المخالفة 25% هو 45 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال عدم التقدُّم بطلب زيادة مهلة السداد، و75 يوماً حال طلب التمديد المنصوص عليه في المادة 75 لنظام المرور.