"المرور" يعيد التذكير بآلية الحصول على تخفيض الـ 25% على المخالفات المرورية

أعاد المرور السعودي التذكير بآلية الحصول على تخفيض الـ 25% على المخالفات المرورية، والمهلة المسموح بها للحصول على التخفيض.
وأوضح "المرور" أن مهلة الـ 25% تنتهي بانتهاء مهلة الـ 15 يوماً للسداد، دون التقدُّم بطلب مهلة 90 يوماً أو انقضاء 30 يوماً من المدة نفسها "الـ 90 يوماً" للسداد في حال طلبها.
وأضاف "المرور"، أن عدد أيام تخفيض المخالفة 25% هو 45 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال عدم التقدُّم بطلب زيادة مهلة السداد، و75 يوماً حال طلب التمديد المنصوص عليه في المادة 75 لنظام المرور.
ولفت إلى أن تخفيض الـ 25% يسري على المخالفات بالحد الأدنى فقط دون غيرها، حتى في حال التقدُّم باعتراض عليها.
وتابع، أن الاستفادة من التخفيض حال التقدُّم بطلب التمديد، تكون خلال 30 يوماً فقط من الـ 90، في حين تعود المخالفة إلى قيمتها الأصلية خلال الـ 60 يوماً المتبقية.