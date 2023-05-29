"إتقان": انطلاق مزاد "قطوف نجد 5" لبيع منتجات عقارية مميزة بالرياض في 13 يونيو المقبل

حددت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالمملكة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ، موعد انطلاق المزاد العلني الحضوري الإلكتروني (هجين) لـ " قطوف نجد 5" الذي تنفذه لبيع مجموعة من العقارات المميزة في الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 24 ذي القعدة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 13 يونيو 2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة لافيورا للاحتفالات بالرياض، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.