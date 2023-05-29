"إتقان": انطلاق مزاد "قطوف نجد 5" لبيع منتجات عقارية مميزة بالرياض في 13 يونيو المقبل

حددت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالمملكة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ، موعد انطلاق المزاد العلني الحضوري الإلكتروني (هجين) لـ " قطوف نجد 5" الذي تنفذه لبيع مجموعة من العقارات المميزة في الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 24 ذي القعدة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 13 يونيو 2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة لافيورا للاحتفالات بالرياض، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وبيّنت "إتقان" أن "قطوف نجد 5" تمثل مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة في العاصمة وبمواقع حيوية تنمو فيها الحركة التجارية وتكتظ بالأسواق والمولات الكبيرة؛ مما يمنح المستثمرين فرصة متميزة لاستثمار عقاري آمن متنوع الاستخدامات.
وأهابت شركة "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة، إلى المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد"؛ كما دعت عملاءها للتواصل والاستفسار عن المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو الجوال "0539647777".