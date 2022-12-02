نيابة عن الملك.. أمير الرياض يفتتح "الدولي للإعاقة والتأهيل 6" الأحد المقبل

وينعقد المؤتمر في الفترة من 4-6 ديسمبر الحالي تحت شعار: "تمكين ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق" وسط زخم علمي وإعلامي كبير، ويتضمن 91 مشاركة علمية لمختصين بالبحث العلمي في مجالات الإعاقة من أكثر من ثلاثين دولة من دول العالم، وبحضور عشرات الهيئات والجهات الحكومية والعلمية والتعليمية من عدد من دول العالم، ويُتوقع لهذا المؤتمر أن يكون استثنائيًا بقراراته وتوصياته التي ستلقى اهتمامًا خاصًا لوضعها موضع التنفيذ بأفضل وأسرع طرق ممكنة.