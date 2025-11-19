بنهاية دوام يوم غد الخميس .. الطلاب والمعلمون يستقبلون إجازة الخريف لمدة 9 أيام

يستقبل الطلاب والمعلمون بنهاية دوام يوم غدٍ الخميس، إجازة الخريف التي تبدأ اعتبارًا من الجمعة 30 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 21 نوفمبر 2025م، وتمتد حتى السبت 8 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 29 نوفمبر 2025م.