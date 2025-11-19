بنهاية دوام يوم غد الخميس .. الطلاب والمعلمون يستقبلون إجازة الخريف لمدة 9 أيام

يستقبل الطلاب والمعلمون بنهاية دوام يوم غدٍ الخميس، إجازة الخريف التي تبدأ اعتبارًا من الجمعة 30 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 21 نوفمبر 2025م، وتمتد حتى السبت 8 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 29 نوفمبر 2025م.
وتستأنف الدراسة يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م.
وبحسب تقويم وزارة التعليم للعام الدراسي 1447هـ، يواصل الطلاب بعد العودة استكمال الفصل الدراسي الأول حتى حلول إجازة نهاية الأسبوع المطوّلة من الخميس إلى الأحد 20–23 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11–14 ديسمبر 2025م.
وتنتهي أعمال الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام الخميس 19 رجب 1447هـ الموافق 8 يناير 2026م، تليها إجازة منتصف العام الممتدة من 20 رجب حتى 28 شعبان 1447هـ الموافق 9–17 يناير 2026م.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 20 رجب 1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، ليستمر حتى نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ.