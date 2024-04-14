غدًا.. قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية يدخل "حيز التنفيذ"

وكانت هيئة التأمين أقرت هذا الإجراء منذ ديسمبر 2023م استنادًا إلى الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، وتهدف من خلاله إلى إحداث أثر كبير على القطاع وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.