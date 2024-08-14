الوزير الأول بالحكومة الكمبودية يستقبل "بليلة" وينوه بجهود السعودية بنشر الاعتدال والوسطية

وأشار الدكتور بندر بليلة إلى أن رسالة المملكة هي رسالة سلام ومحبة ووئام، تستقي مضامينها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين، والتي حضت على نشر قيم التسامح وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة وتدعوا إليه، مشيراً إلى أن من أهداف الزيارة تعميق التعاون مع كافة المسؤولين في الشؤون الإسلامية، لنشر سماحة الإسلام ووسطيته اللذين يدعوان لبناء الأوطان ورفعتها ونشر الأمن والسلام.