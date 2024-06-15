فيديو.. مسعفو الهلال الأحمر يلطّفون الأجواء على ضيوف الرحمن في عرفات

وسط منظومة متكاملة من كل القطاعات المشاركة في خدمة وتأمين ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1445هـ، رَصَد مقطع فيديو لقطاتٍ لمسعفي الهلال الأحمر وهم يلطّفون الأجواء على الحجيج في مشعر عرفات عبر رش رذاذ المياه الباردة على المتواجدين للتخفيف من حرارة الأجواء.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبّين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمُن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد من مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.