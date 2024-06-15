فيديو.. مسعفو الهلال الأحمر يلطّفون الأجواء على ضيوف الرحمن في عرفات

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد من مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.