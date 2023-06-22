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حسّن كفاءة تكييف منزلك واستهلاك الكهرباء.. "المسند": اليوم بداية "حر الانصراف"
قال: الشمس تدخل فلكيًّا "التوأمين".. ينتهي قِصَر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم الخميس الموافق 22 يونيو و3 نوء الدبران؛ هو بداية "حر الانصراف".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حر الانصراف" يعني انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان؛ حيث قيل "لا حر إلا بعد الانصراف".
وأضاف: "الشمس بإذن الله تدخل فلكيًّا برج التوأمين، وينتهي قِصَر الليل وطول النهار، ويبدأ الليل في الزيادة".
ونصح "المسند" بتحسين كفاءة تكييف المنزل وخفض استهلاك الكهرباء؛ وذلك عن طريق تنظيف مرشحات (فلاتر) أجهزة التكييف من العوالق الترابية، والتي تحد من كفاءة التبريد وقوة دفع الهواء؛ وبالتالي تستهلك مزيدًا من الطاقة.