محليات
قبل السفر بالمركبة.. 6 إجراءات تدعوك إليها "المرور" للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير
فحص السوائل وتغيير اللازم والاطمئنان على وجود أدوات السلامة أمور ضرورية
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات للحرص على الكشف على السيارة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير قبل السفر.
وحثت المرور على التأكد قبل السفر بالمركبة من فحص السوائل وتغيير اللازم، ووجود أدوات السلامة وصلاحيتها، والحصول على الراحة الكافية.
وطالبت قائدي المركبات في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم بفحص الأنوار والإطارات، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وفحص المكابح.