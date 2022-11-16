برنامج التعاونية فيتالتي يضم أكثر من 80 ألف عضواً حققوا 20 مليار خطوة وأكثر من 395 ألف ساعة رياضة

وبدورها أكدت مدير عام برنامج فيتالتي رحيق الأهدل أن برنامج فيتالتي يعد من المبادرات التي أطلقتها التعاونية كجزء من مسؤوليتها لتعزيز الصحة العامة والوقاية داخل المجتمع ودعم منظومة الصحة المتكاملة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المزمنة التي تؤثر على جودة الحياة لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الأمراض المزمنة شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة المصابين بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة، فضلاً عن الأمراض الأخرى، وتؤكد الإحصائيات أن افراد المجتمع الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً هم أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بتلك الأمراض، حيث تصل نسبة إصابتهم بالسكري وارتفاع ضغط الدم إلى 45%، كما تصل نسبة إصابتهم بالكوليسترول إلى 30%.