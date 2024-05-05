80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في معرض المنتجات الوطنية السعودية بقطر

يأتي تنظيم المعرض، الذي يديره الرئيس التنفيذي لشركة لمسة براق هند العوني؛ بهدف تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة، وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدّرين مع المشترين والشركاء المحتملين؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات، وإستراتيجية التوطين، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.