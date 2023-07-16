"الصالح" في الذكرى العشرية لتأسيس "الباحث الخليجي": فريقنا الموهوب العمود الفقري لنجاحنا

ودخلت "الباحث الخليجي" في شراكات عديدة تلامس مشروعات حيوية وذات أبعاد استراتيجية تُسهم في دعم خطط وجهود التنمية محليًا وإقليميًا، وباشرت في السنوات القليلة الماضية تنفيذ استراتيجية عالمية تهدف إلى الوصول لأسواق واعدة جديدة ونشر خدماتها البحثية من خلال ترسيخ منهجيتها في العمل بحرفية مبنية على أسس علمية ومهنية رفيعة المستوى وعالية الجودة بما يواكب التطور الحديث والمتسارع الذي يشهده عالم اليوم على مختلف الأصعدة، وخصوصًا في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وضمن هذا المسار، افتتحت الشركة فروعًا ومكاتب جديدة لها في كل من الرياض والقاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي.