"الصالح" في الذكرى العشرية لتأسيس "الباحث الخليجي": فريقنا الموهوب العمود الفقري لنجاحنا

تحتفل شركة الباحث الخليجي (Gulf Researcher) المتخصصة في تقديم الخدمات البحثية النوعية والشاملة، بمرور 10 سنوات على تأسيسها وانطلاق مسيرتها.
وتعمل الشركة مُتخذة من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، على تلبية الاحتياجات البحثية لعملائها في القطاعين العام والخاص.
وصرح مؤسس شركة الباحث الخليجي ورئيسها التنفيذي محمود كامل الصالح، بأن ذلك الاحتفال يأتي في الوقت الذي نجحت فيه الشركة في بناء شبكة علاقات واسعة وقوية مع أكثر من 100 عميل لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. كما نجحت في أن تصبح شركة الأبحاث الرائدة في الشرق الأوسط، فيما تواصل توسيع نطاق نشاطها وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية.
وتقدم شركة الباحث الخليجي التي تأسست عام 2013، باقة من الخدمات البحثية، تشمل الأبحاث التسويقية والاستثمارية والتنموية، وتتناول قطاعات ومجالات متعددة، بالإضافة إلى تحليل السياسات العامة والرصد الإعلامي.
وعلاوة على ذلك، تراكمت لدى الشركة خبرات واسعة وقدرة فريدة على المزج بين إمكاناتها البحثية؛ مما مكنها من إعداد أبحاث رفيعة المستوى واقتراح مرئيات مرنة قابلة للتنفيذ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل عميل من عملائها.
واحتفالاً بما حققته للشركة، فقد دعت جميع أعضاء فريق العمل في مكاتبها الدولية لزيارة مملكة البحرين لحضور الاحتفالية والمشاركة في الذكرى العشرية لتأسيسها، حيث اشتمل برنامج الحفل على توزيع الجوائز والشهادات التقديرية للموظفين المتميزين.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "يُشكّل أعضاء فريق الباحث الخليجي الموهوبون العمود الفقري لنجاحنا، وهذا الاحتفال بمثابة فرصة مهمة جدًا ليلتقي الجميع معًا تحت سقف واحد". واستطرد الصالح قائلاً إن شركة الباحث الخليجي قد نجحت نجاحًا ملموسًا ووُفِّقت في تحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة لأكثر من 1,400 مشروع حتى الآن.
ودخلت "الباحث الخليجي" في شراكات عديدة تلامس مشروعات حيوية وذات أبعاد استراتيجية تُسهم في دعم خطط وجهود التنمية محليًا وإقليميًا، وباشرت في السنوات القليلة الماضية تنفيذ استراتيجية عالمية تهدف إلى الوصول لأسواق واعدة جديدة ونشر خدماتها البحثية من خلال ترسيخ منهجيتها في العمل بحرفية مبنية على أسس علمية ومهنية رفيعة المستوى وعالية الجودة بما يواكب التطور الحديث والمتسارع الذي يشهده عالم اليوم على مختلف الأصعدة، وخصوصًا في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وضمن هذا المسار، افتتحت الشركة فروعًا ومكاتب جديدة لها في كل من الرياض والقاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي.
وسعت الشركة منذ مراحل بدايتها الأولى، ومازالت، إلى تطوير كفاءات وقدرات ومهارات جميع عامليها الذين زاد عددهم ليصل حاليًا لما يقرب من 70 موظفًا؛ مما مهّد الطريق أمام الشركة لترسيخ مكانتها لتكون مؤسسة عالمية متطورة وحديثة، إضافة إلى التزامها بتبني أفضل الممارسات المهنية والفنية في مجال أمن المعلومات حيث نجحت في عام 2022 في الحصول على شهادة الأيزو ISO 27001 ذات السمعة المرموقة في مجال أمن المعلومات.
وفي ختام تصريحه، أشاد الصالح بالعطاء والمساهمات القيمة للخبراء المحترفين العاملين في الشركة، مُتقدمًا بالشكر للجميع. كما تقدم أيضًا بخالص شكره للعملاء المرتبطين مع الشركة بعلاقات شراكة وثيقة وممتدة، مُعربًا عن حرصه وتطلعه على مواصلة تطوير جميع أوجه التعاون مع الجميع، خصوصًا أن الشركة في بداية انطلاقة جديدة ومرحلة تالية مرتقبة من نموها وتطورها.