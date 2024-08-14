"البليهد": حائل استعدت للدراسة.. وسنعمل على تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم

وكان مدير تعليم حائل، قد وجه منذ وقت مبكر إدارات التعليم التي تباشر الخدمات للطلبة، بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها لانطلاق العام الدراسي 1446ه‍ـ، كما تابع أولا بأول الإنجازات وما تحقق من مهام وفق الأهداف المنشودة والمرسومة من قبل كل إدارة أو مكتب بتعليم المنطقة.