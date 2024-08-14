"البليهد": حائل استعدت للدراسة.. وسنعمل على تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم
أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، جاهزية إدارة تعليم المنطقة ومدارسها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 1446هـ، حيث أكملت جميع الخطط التشغيلية مهامها، والتي تمثلت في استلام مدارس ومرافق تعليمية جديدة، وأعمال الصيانة والتكييف والنظافة وتوصيل الكتب الدراسية لجميع المدارس.
وأشار إلى أن تعليم حائل حرصت وبحسب توجيهات وزير التعليم، على العملية التعليمية، وذلك من خلال تحسين وتطوير وإطلاق عدد من المشاريع والإستراتيجيات التي تحدث نقلة نوعية في عمل المدرسة ورفع نواتج التعلم وتحسين البيئة التعليمية.
وعن دور ولي أمر الطالب في العملية التعليمية، أكد "البليهد" أن دور ولي الأمر في ذلك جوهرياً من خلال إشراكه في العملية التعليمية وإتاحة الفرصة له في توجيه تحديد الأنشطة غير الصفية والمجتمعية، مشيراً إلى أن المدرسة تقوم بتقديم الخطة الأسبوعية والفصلية لولي الأمر والتي تشمل الأجندة والفعاليات المرتبطة في المدرسة ومواعيد الاختبارات، وكذلك تقدم المدرسة لولي الأمر خطة عمل أسبوعية للصف الدراسي تشمل الأهداف والواجبات المنزلية التي ينفذها الطالب.
وأكد في لقاء مع قناة الإخبارية السعودية حرص تعليم حائل على تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم لبناء مجتمع متعلم من خلال تحسين أداء معدلات الطلبة وتنمية قيمة التعلم وتحقيق قيمة التعلم الفعال لجميع المراحل وتوفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة ودعم وتحفيز المبادرات المتميزة ونشر ثقافات مجتمعات التعليم في المجتمع المدرسي لتمثيل المنطقة محلياً وتمثيل الوطن دولياً.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد بدأت بالاستعدادات لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 1446هـ، وذلك من خلال استكمالها لترحيل كتب المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة وذلك وفق الخطة المُعدة لذلك، لضمان انتظام العملية التربوية من أول يوم للعام الدراسي، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد.
وكان "البليهد" قد زار عدداً من مدارس مدينة حائل وقف خلالها على جاهزية تلك المدارس، حيث اطلع على أعمال الصيانة العامة والتكييف، فيما تفقد الفصول الدراسية في بعض المدارس، وكذلك المختبرات، والصالات الرياضية في بعض المدارسو
علمت "سبق" أن "البليهد" حرص على اختيار المدارس بشكل عشوائي دون ترتيب مسبق لزيارة مدارس مخصصة، ويرافقه في كل زيارة مساعده للخدمات المساندة سعد بن عبد الرحمن الغليقة.
ودشن "البليهد" انطلاق النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 هـ، بالتعاون مع شركة تطوير للنقل المدرسي "رافد" لطلبة التعليم العام، وطلبة التربية الخاصة، وأطلّع على جاهزية الحافلات.
وكان مدير تعليم حائل، قد وجه منذ وقت مبكر إدارات التعليم التي تباشر الخدمات للطلبة، بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها لانطلاق العام الدراسي 1446هـ، كما تابع أولا بأول الإنجازات وما تحقق من مهام وفق الأهداف المنشودة والمرسومة من قبل كل إدارة أو مكتب بتعليم المنطقة.