"فلكية جدة": كوكب المشتري يُرصد في سماء المملكة خلال النصف الثاني من أكتوبر

وأوضح أن المناظير والتلسكوبات الصغيرة تكشف أقماره الأربعة الكبرى: آيو، وأوروبا، وغانيميد، وكاليستو، التي تبدو كنقاط ضوئية مصطفة بجانبه، مبينًا أن الكوكب يبدأ ظهوره بعد منتصف الليل ويرتفع تدريجيًا نحو الأفق الجنوبي الشرقي ليصل أعلى نقطة له في السماء قبيل الفجر، وهو الوقت الأنسب لمشاهدته أو التقاط الصور الفلكية له.