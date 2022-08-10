ديوان المظالم يصدر المجموعة الأولى من المبادئ التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا

وأكد أن هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين المبادئ التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا؛ يأتي تطبيقًا لما نصّ عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، إضافة إلى ما لمبادئها من قيمة عالية تستمدّها من كونها أعلى محاكم ديوان المظالم في مسار التقاضي.